San Isidro: joven en scooter fue embestida tras violento choque entre un patrullero municipal y un automóvil

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El violento accidente de tránsito se registró esta mañana en el cruce de la avenida Jorge Basadre y la calle Las Palmeras.

Lima
00:00 · 01:31
San Isidro
Las causas del accidente son motivo de investigación. | Fuente: RPP

Una joven que se desplazaba en escúter fue embestida tras un violento accidente, en el que estuvieron involucrados un patrullero del Serenazgo de San Isidro y un automóvil particular.

Ambos vehículos chocaron violentamente en el cruce la avenida Jorge Basadre y la calle Las Palmeras, en el citado distrito limeño; tras lo cual -fuera de control- terminaron impactando a la joven, que se encontraba en la citada intersección a bordo de su escúter.

Los conductores de ambos vehículos, así como la joven -aún no identificada-, resultaron heridos; por lo que fueron trasladados de emergencia a una clínica.

Al cierre de esta nota, agentes de la Policía Nacional se encontraban en el lugar del accidente, realizando las investigaciones del caso. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes para establecer las responsabilidades del caso.

Accidente de tránsito
El accidente fue captado por una cámara de seguridad de la zona. | Fuente: Difusión

Municipio de San Isidro se pronuncia sobre el accidente

En un comunicado, la Municipalidad de San Isidro se pronunció sobre el violento accidente de tránsito, en el que estuvo involucrado un patrullero edil.

“Una camioneta municipal que se desplazaba por la vía preferencial en la avenida Basadre protagonizó un accidente de tránsito con un automóvil particular, que iba en sentido opuesto y realizó un giro a la izquierda, de forma intempestiva, hacia la calle Las Palmeras, lo que provocó que nuestra unidad vehicular perdiera el control y, como consecuencia, impactara contra una persona que iba en un escúter”, indicó el municipio.

“El municipio lamenta profundamente este hecho y garantiza que se realizaran todas las investigaciones pertinentes para determinar las causas y responsabilidades del mismo”, sentenció.

