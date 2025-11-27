Corte de agua en Lima hoy 27 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 27 de noviembre?

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Las Begonias

Urbanización Belén

Urbanización Los Lirios

Urbanización Nueva Jerusalén

Urbanización Nuevo Israel

Urbanización Oropeza Chonta, Jesús

Urbanización Proyecto Integral El Arenal, Sector Rosa de América

Urbanización Señor de Muruhuay, Primera Etapa

Urbanización Unificado Los Libertadores

Urbanización Las Magnolias del Arenal

Urbanización Asociación Pequeños Peces e Industriales Las Magnolias del Arenal

Urbanización Asociación Propietarios Pecuarios Valle Hermoso

Urbanización Asociación Sectores Las Arenitas, Mi Casa Pequeños Criados

Urbanización Pueblo Joven Jerusalén Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 27 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 27 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Las Begonias

Hijos de Jerusalén

Nueva Jerusalén

Oropeza Chonta, Jesús

Señor de Muruhuay, Primera Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 27 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 27 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Campillo

Urbanización Bartolomé Herrera

Urbanización Huertcilia

Urbanización Orbea

Urbanización Pando - 4ta Etapa

Urbanización Pando - 5ta Etapa

Urbanización Pershing

Urbanización San Miguelito

Urbanización Santa Florencia Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 27 de Noviembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 27 de Noviembre, 10:00 pm

Distrito ANCON: Corte de Agua hoy Motivo EMPALMES A TUBER¿AS PRIMARIAS Localidades / Áreas afectadas Sector 214

Sector 215

Sector 216

Sector 217

Sector 218

Sector 219

Sector 221

Sector 223 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 27 de Noviembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 28 de Noviembre, 5:00 am

Distrito SAN BORJA: Corte de Agua hoy Motivo AFECTACION POR TERCEROS Localidades / Áreas afectadas Sector 69

Sector 71

Sector 72 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 27 de Noviembre, 2:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 27 de Noviembre, 9:00 am