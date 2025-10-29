Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 29 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 29 de octubre?

Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación Agraria Las Lomas de Carabayllo
  • Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
  • Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 1ra Etapa
  • Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 2da Etapa
  • Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 3ra Etapa
  • Asociación Atrem
  • Asociación Calizal de Carabayllo
  • Asociación Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
  • Asociación Los Jardines del Sector de la Quebrada
  • Asociación Predio La Esperanza
  • Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II
  • Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II Ampliado
  • Asociación Villa Nazareth
  • Asociación Agraria Villa Rica El Huarango
  • Asociación Autogestionaria Casa Taller Cruz del Norte
  • Asociación de Vivienda Los Técnicos Independientes
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 29 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 29 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy

Motivo
INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Rosario
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 29 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 29 de Octubre, 11:00 pm
Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Iglesias, General Miguel
  • Urbanización Intillacta
  • Urbanización Marcavilca
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 29 de Octubre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 29 de Octubre, 9:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

