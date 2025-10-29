Corte de agua en Lima hoy 29 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 29 de octubre?

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Agraria Las Lomas de Carabayllo

Asociación Casa Huerta Villa Nazareth

Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 1ra Etapa

Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 2da Etapa

Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 3ra Etapa

Asociación Atrem

Asociación Calizal de Carabayllo

Asociación Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo

Asociación Los Jardines del Sector de la Quebrada

Asociación Predio La Esperanza

Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II

Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II Ampliado

Asociación Villa Nazareth

Asociación Agraria Villa Rica El Huarango

Asociación Autogestionaria Casa Taller Cruz del Norte

Asociación de Vivienda Los Técnicos Independientes Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 29 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 29 de Octubre, 8:00 pm

Distrito SAN ISIDRO: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Rosario Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 29 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 29 de Octubre, 11:00 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Iglesias, General Miguel

Urbanización Intillacta

Urbanización Marcavilca Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 29 de Octubre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 29 de Octubre, 9:00 pm