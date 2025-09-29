Corte de agua en Lima hoy 29 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 29 de septiembre?
LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy
- Ángel Los Olivos
- Juan Pablo II Peregrino
- Las Mercedes
- Santa Cruz
- Sarita Colonia
- Virgen de las Mercedes
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Área Horizontal 10 de Octubre - Señor de los Milagros
- Área Horizontal Atusparia
- Área Horizontal Cerrito La Libertad
- Área Horizontal Ciudad de los Constructores
- Área Horizontal Ciudad Manuel Cáceres - Mz W 5A Sek III Ampliación III
- Área Horizontal Corazón de Jesús
- Área Horizontal Cruz de Motupe - Grupo 1
- Área Horizontal Enrique Montenegro
- Área Horizontal Hospital del Niño
- Área Horizontal Integración Manos Unidas - Sector Los Ángeles
- Área Horizontal Integración Manos Unidas - Sector Sol de Oro
- Área Horizontal Integración Solidaridad y Progreso - Sector Febrero 9
- Área Horizontal Integración Solidaridad y Progreso - Sector Los Portal
- Área Horizontal Integración Nuevo Perú - Sector El Progreso
- Área Horizontal Isabel Flores de Oliva
- Área Horizontal José Carlos Mariátegui - Las Lomas
- Área Horizontal José Gálvez
- Área Horizontal Las Palmeras
- Área Horizontal Mariátegui, José Carlos
- Área Horizontal San Miguel
- Área Horizontal Saúl Cantoral Huamani
- Área Horizontal Señor de Muruhuay
- Área Horizontal Simón Bolívar Ampliación
- Área Horizontal Somos Libres
- Área Horizontal Su Santidad Juan Pablo II
- Asociación Juan Velasco Alvarado
- Asociación Las Casuarinas de Casablanca
- Asociación Los Jardines de Santa Rosa de Lima
- Asociación Nuevo Amanecer
- Asociación Nuevo Perú
- Asociación Virgen del Carmen
- Asociación Pública Casa Blanca
- Asociación Pública Urpi
- Asociación Las Lomas de la Fragata - 26 de Noviembre
- Cooperativa Las Magnolias
- Urbanización Mariscal Cáceres
VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Pampa de los Gavilanes
- Asentamiento Humano Las Lomas
- Asentamiento Humano Villa María del Triunfo