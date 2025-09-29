Corte de agua en Lima hoy 29 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 29 de septiembre?

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Ángel Los Olivos

Juan Pablo II Peregrino

Las Mercedes

Santa Cruz

Sarita Colonia

Virgen de las Mercedes Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 29 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 29 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Área Horizontal 10 de Octubre - Señor de los Milagros

Área Horizontal Atusparia

Área Horizontal Cerrito La Libertad

Área Horizontal Ciudad de los Constructores

Área Horizontal Ciudad Manuel Cáceres - Mz W 5A Sek III Ampliación III

Área Horizontal Corazón de Jesús

Área Horizontal Cruz de Motupe - Grupo 1

Área Horizontal Enrique Montenegro

Área Horizontal Hospital del Niño

Área Horizontal Integración Manos Unidas - Sector Los Ángeles

Área Horizontal Integración Manos Unidas - Sector Sol de Oro

Área Horizontal Integración Solidaridad y Progreso - Sector Febrero 9

Área Horizontal Integración Solidaridad y Progreso - Sector Los Portal

Área Horizontal Integración Nuevo Perú - Sector El Progreso

Área Horizontal Isabel Flores de Oliva

Área Horizontal José Carlos Mariátegui - Las Lomas

Área Horizontal José Gálvez

Área Horizontal Las Palmeras

Área Horizontal Mariátegui, José Carlos

Área Horizontal San Miguel

Área Horizontal Saúl Cantoral Huamani

Área Horizontal Señor de Muruhuay

Área Horizontal Simón Bolívar Ampliación

Área Horizontal Somos Libres

Área Horizontal Su Santidad Juan Pablo II

Asociación Juan Velasco Alvarado

Asociación Las Casuarinas de Casablanca

Asociación Los Jardines de Santa Rosa de Lima

Asociación Nuevo Amanecer

Asociación Nuevo Perú

Asociación Virgen del Carmen

Asociación Pública Casa Blanca

Asociación Pública Urpi

Asociación Las Lomas de la Fragata - 26 de Noviembre

Cooperativa Las Magnolias

Urbanización Mariscal Cáceres Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 29 de Septiembre, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 29 de Septiembre, 11:55 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Urbanización Pampa de los Gavilanes

Asentamiento Humano Las Lomas

Asentamiento Humano Villa María del Triunfo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 29 de Septiembre, 2:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 29 de Septiembre, 12:00 pm