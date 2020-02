| Fuente: rpp

El suboficial de la Policía Nacional, Yordan Torres Rojas, fue intervenido la madrugada de este viernes por ciudadanos y agentes del serenazgo de Santa Anita, luego de que este agrediera con brutalidad a su pareja -una joven de 19 años- cuando se encontraba con uniforme y en horas de servicio.

En videos a los que tuvo acceso a RPP, se ve a un grupo de personas confrontando al efectivo policial por la agresión, mientras tratan de auxiliar a la víctima. La joven aparece con el rostro ensangrentado y en el uniforme de Torres Rojas se ven manchas de sangre.

"Él es enamorado de ella, la ha golpeado en mi cara", dice una joven que afirma ser prima de la agredida.

El momento en que el policía es confrontado por un grupo de testigos que salieron en defensa de la víctima. | Fuente: RPP

En otro video, se ve agentes de serenazgo interviniendo al suboficial. Uno de ellos lo tiene tomado de los brazos y lo conmina a voltearse para esposarlo.

"Acá tú has perdido la autoridad como efectivo policial, tu estas mareado, has hecho un intento de feminicidio", dice el sereno.

"Es el efectivo policial que acaba de agredir físicamente a la señorita que está adentro del vehículo. Queda constancia que el señor está en estado de ebriedad y ustedes son testigos de lo que pasó [...] acá nosotros como efectivos de serenazgo hemos acudido al llamado de ustedes", dice luego dirigiéndose a los testigos.

Agentes del serenazgo de Santa Anita intervinieron al suboficial de la Policía Nacional, Yordan Torres Rojas. | Fuente: RPP

Según el parte policial del incidente, Yordan Torres Rojas conversaba al interior de un taxi cuando la joven quiso partir y, para evitar que saliera, este la agredió.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo ‘quédate, mie...’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, relató la víctima entre lágrimas, quien resultó con el rostro y su vestimenta manchados con sangre.

La mujer contó que, cuando el policía se encontraba agrediéndola, otro efectivo que estaba esperando en la patrulla quiso retirarse del lugar “para no meterse en problemas”.

Sanción ejemplar

Conocido el caso, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Comisión de Idoneidad de la Policía Nacional se reunirá “hoy mismo” para definir “la más drástica sanción” contra el mal agente, quien “agredió cobardemente a su pareja”.

“Los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el Mininter establecen los criterios más severos para casos de violencia contra la mujer”, adelantó el Ministerio en su cuenta en Twitter.

El suboficial podría ser sancionado incluso con el pase al retiro por esta agresión.