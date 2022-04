Alfonso Chávarry, ministro del Interior | Fuente: RPP

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, afirmó este martes que al menos cuatro policías resultaron heridos esta tarde en el centro de Lima durante la marcha de ciudadanos contra el gobierno del presidente Pedro Castillo.



"Me están comunicando sobre los heridos, han sido atendidos inicialmente por los bomberos. Son vándalos los que están atacando a la Policía Nacional", refirió Alfonso Chávarry, quien salió de la reunión que sostenía con la Mesa Directiva del Congreso para averiguar por el estado de salud de los efectivos del orden.

Aclaración de fallecidos en Junín

Por otro lado, aclaró que a consecuencia del paro de transportes murieron tres personas en la región Junín y descartó así las especulaciones de más fallecimientos a raíz de enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Lo importante de la intervención nuestra es que no ha habido costo social. No ha habido muertes. Hemos manejado allá con mucho tino. En enfrentamiento con nosotros no se ha producido muertes. No ha habido costo social", indicó.

Alfonso Chávarry lamentó la muerte de estas tres personas y extendió sus condolencias a los familiares.

"Yo tengo la información que acabo de entregar al Congreso. La primera muerte se trata de una señora que fue atropellada en Concepción, cuando vino un vehículo que imprudentemente quiso pasar y atropella a esa señora que estaba con el grupo de manifestantes. El segundo muerto es un niño que se ha caído al río que estaba lejos de la intervención policial (...) le han avisado a la Policía, inmediatamente han ido 10 policías, dos de ellos se han introducido al río y han sacado al niño, pero cuando estaba fallecido. Y otra persona más que no le han permitido pasar para que vaya al hospital a hacerse su diálisis ya que estaba delicada de salud, ha tardado eso y de acuerdo al hospital ha fallecido", dijo.

