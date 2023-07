Asaltan a taxista y se llevan su vehículo en Villa María del Triunfo

Policiales / Crímenes "Un tipo con gorro y casaca negra (se acerca) y me apunta con una psitola y me dice que me baje. Se llevaron el vehículo con el celular y todas mis pertenencias", contó el taxista sobre lo ocurrido.

Un taxista fue asaltado por un falso pasajero, que con ayuda de un cómplice, lo amenazaron con un arma de fuego para arrebatarle sus pertencias y llevarse su vehículo. El hecho se registró en la zona de Tablada de Lurin, en el distrito de Villa María del Triunfo.

Luis Miguel Rimapa Mondragón, a través de RPP Noticias, contó que el último miércoles recogió a un supuesto pasajero tras haber sido contactado a través de un aplicativo para solicitar servicio de movilidad.

Una vez que el presunto delincuente abordó el vehículo y ese se puso en marcha, le pidió al chofer cambiar de ruta con el propósito de recoger a su amigo, quien lo acompañaría en el trayecto.





Se llevan vehículo de taxista tras ser asaltado en Villa María del Triunfo | Fuente: RPP

"Recojo al pasajero y me hace dar una vuelta para esperar a su compañero, quien también iba a subir (al auto). Por el lado izquierdo, un tipo con gorro y casaca negra (se acerca) y me apunta con una psitola y me dice que me baje. Se llevaron el vehículo con el celular y todas mis pertenencias", indicó el taxista.

Una cámara de videovigilancia registró el preciso momento en que ambos sujetos comenten el delito, mientras que la víctima, desesperado, corre detrás de su herramienta de trabajo, un Toyota Yaris 2018, de color plateado y con placa BCL386.

Rimapa Mondragón, luego de poner la denuncia respectiva, pidió a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) celeridad en las investigaciones para que puedan dar con el paradero de su auto.

Cabe destacar, que en los primeros meses del presente año, los efectivos del orden han recuperado más de 1500 vehículos robados.