Una madre de familia denunció este viernes que un taxista intentó ahorcarla y que bajo amenazas le realizó tocamientos indebidos en la puerta de su casa en la urbanización Palomino, en el Cercado de Lima.

El taxista, identificado como José Fermin Orrego Villegas (52), logró ser detenido por los vecinos de la víctima.

El hecho ocurrió cuando la víctima regresaba de hacer compras y al tratar de abrir la puerta de su casa el sujeto colocó su brazo alrededor del cuello de ella intentando ahorcarla. Luego comenzó a realizarle tocamientos indebidos, mientras la amenazaba y le pedía que no gritara.



"Le decía que se calle, que no grite"

El esposo de la víctima, quien se encontraba dentro de la vivienda al momento del ataque, dio más detalles a RPP Noticias sobre la agresión del taxista.

"El hombre la ahorcó por la espalda, le decía que se calle, que no grite. Ella ha gritado gracias a Dios, ha reaccionado sabiendo que yo me encontraba en la casa. Eso ha ocurrido en la puerta de mi casa. Salgo y digo ¿qué pasó?. 'Ese señor de ahí me ha estado tocando, me ha querido agredir'. Y salgo detrás de él corriendo", relató.

José Fermin Orrego Villegas permanece detenido en la comisaría de Palomino, mientras la víctima pasó por el médico legista debido a las lesiones generadas en el cuello.

