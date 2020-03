La balacera se desató en el asentamiento humano San Juan de la Libertad. | Fuente: RPP Noticias

“Mi hija se desangró en mis manos, eso no es posible”, dice entre sollozos Vanessa Huamaní, madre de la menor de dos años que falleció de un impacto de bala en la cabeza, luego de que Gustavo Avendaño Fajardo presuntamente iniciara una balacera en Chorrillos, en el asentamiento humano San Juan de la Libertad, hasta donde habría llegado para acosar a Yessenia, su expareja.

La menor perdió la vida la noche del miércoles, en el asentamiento humano San Juan de La Libertad, cuando acudió en compañía de su madre a una veterinaria para ver a su mascota, que había sido recientemente operada.

En declaraciones a RPP Noticias, su madre denunció que se demoraron en atender a su pequeña en el policlínico al que fue conducida por la Policía Nacional.

“Mi hija se desangró dos horas y media ahí y ni un hospital quiso atenderla. (…) Lastimosamente estuve ahí, bajé ahí y a mi hija le cayó una bala. Pido al presidente de la República, por favor, ¿hasta cuándo? Yo no quiero que en mi pueblo muera un niño más, yo no quiero eso, nuestro pueblo va a luchar por eso”, refirió.

EL PRINCIPAL SOSPECHOSO

Prófugo y principal sospechoso de haber desatado la balacera, Gustavo Avendaño Fajardo se habría acercado a esa zona de Chorrillos para agredir a Yessenia, su expareja, quien asegura que, en el pasado, intentó denunciarlo por acoso hasta en tres oportunidades, sin embargo, solo en una ocasión los efectivos le aceptaron la denuncia.

“Lo único que puedo decir es que he sido atacada. No soy responsable de lo que ha pasado, me siento solidarizada con la mamá… Esto escapa de mis manos. Yo no puedo hacer nada. He ido a la comisaria tres veces a denunciar a esta persona. La primera vez me aceptaron la denuncia, la segunda vez no me aceptaron… he ido a la gobernación y tampoco me han aceptado la denuncia”, relató Yessenia evidentemente afectada.

NIEGAN QUE HAYA PRESENTADO DENUNCIA



El comisario de Mateo Pumacahua, el mayor Felipe Rodríguez, negó que Yesenia Ovalle haya presentado una denuncia contra Avendaño Fajardo.

"La señora en ningún momento ha presentado ninguna denuncia por violencia familiar, no tiene tampoco por medidas de protección [...] Desmiento categóricamente [...] es mentira", afirmó.

El oficial indicó que Avendaño Fajardo tiene hasta cinco denuncias por otros motivos y no por acoso o violencia. Aseguró que varias unidades de la policía buscan al presunto autor del tiroteo en Chorrillos.