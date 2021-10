Chorrillos: vecinos de Villa Mercedes viven atemorizados por constantes balaceras

Los vecinos hicieron un plantón exigiendo más seguridad. | Fuente: RPP

Los vecinos del asentamiento humano Villa Mercedes, en la parte alta de Chorrillos, viven atemorizados por las constantes balaceras que ocurren, incluso, a plena luz del día.

Esta mañana un grupo de residentes hizo un plantón, denunciando que ni la Policía Nacional ni el Serenazgo de Chorrillos patrullan la zona, que se ha convertido en tierra de nadie.

“Ayer hemos llamado a la comisaría una y otra vez; y nada. No nos han contestado. No llegan. Dicen que el carro no sube, que no conocen el lugar. No conocen porque nunca vienen”, señaló a RPP Noticias la dirigente vecinal Rosaura Hurtado.

Inseguros hasta en su propia casa

Solo el día de ayer se registraron tres balaceras en el asentamiento humano Villa Mercedes. Una de ellas pudo terminar en tragedia, ya que varias balas perdidas impactaron en la casa de una vecina, que estaba en ese momento junto con su hija.

“Es lamentable estar en mi propio domicilio y tener esta inseguridad. Queremos más seguridad. ¿Estamos esperando que haya muertes (para actuar)? Queremos que los detengan a los delincuentes”, manifestó la propietaria.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, antes de que se registren heridos o muertos por estas balaceras entre malvivientes de la zona.

