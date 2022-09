Comas: conductor herido de gravedad luego que delincuentes le dispararan por resistirse al robo de su vehículo

Un chofer terminó gravemente herido lugo de que delincuentes le disapraran varias veces por oponerse al robo de su vehículo en el distrito limeño de Comas. | Fuente: RPP Noticias

La delincuencia en Lima no cesa. Un chofer terminó gravemente herido lugo de que delincuentes le disapraran varias veces por oponerse al robo de su vehículo en el distrito limeño de Comas. El hombre herido fue identificao como Albert Chalco Carlos de 43 años.

De acuerdo a la información policial, el hecho ocurrió en la intersección en la calle 8 de noviembre con la avenida los Chapis en la cooperativa La Primavera. El chofer fue interceptado por una minivan color blanco con 4 delincuentes en su interior, quienes lo amenzaron con armas de fuego para que entregue su vehículo color negro de placa BHN-469.

El taxista se opuso al robo de su carro, que es su herramienta de trabajo, y se arrojó encima del parabrisas, negándose a bajar del vehiculo. Fue entonces que los delincuente dispararon varias veces y huyeron de la zona sin lograr su objetivo.

El hombre herido fue conducido por unos vecinos hasta una posta médica cercana para ser derviado al hospital Sergio Bernales de Collique ya que su estado de salud es muy delicado.

Hasta el lugar llegaron agentes de Criminalística para obtener las cámaras de seguridad de algunos negocios con el fin de identificar a estos delincuentes que intentaron robar el vehículo del taxista.

Los vecinos de la cuadra 8 de la avenida 8 de noviembre piden seguridad en la zona porque no es la primera vez que ocurre este tipo de asaltos ya que no cuentan con alumbrado público.

Añaden que la vigilancia en el lugar es escasa y conlleva a ser una zona desierta en donde hay facilidad para delinquir, generando temor entre los transeúntes.

Ministro responsabilizó a la prensa por inseguridad ciudadana

Recordemos que, días atrás, el ministro del Interior, Willy Huerta, responsabilizó a la prensa de la creciente sensación de inseguridad ciudadana que experimenta el país. De acuerdo con el titular del Mininter, los medios de comunicación no difunden la labor de la Policía Nacional, situación que, a su entender, hace que la población se sienta "un poco preocupada".

"La seguridad ciudadana no solamente es tarea del Ejecutivo, del Gobierno. Es de todas las instituciones. Hemos presentado varios proyectos de ley al Congreso de la República. Justamente como ustedes no difunden esos trabajos de la Policía Nacional es que la ciudadanía se siente un poco preocupada", indicó el jefe de la cartera del Interior.

Cabe destacar que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú hay 570 víctimas de delito cada hora.

