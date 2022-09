Mininter retiró del cargo a Ríos por segunda vez | Fuente: RPP

Whitman Ríos, exdirector general de Inteligencia del Ministerio del Interior, aseveró este miércoles que no tiene idea sobre su salida del cargo que se dio ayer por segunda vez. En ese sentido, sostuvo que no pedirá explicaciones al respecto.

"No tengo ninguna explicación, es más, no tengo que especular nada. Quienes me separaron tendrán que decir por qué me sacaron, pues le juro que ni idea. Cuando hay cargos de confianza es así: trabajas desde aquí hasta que yo te diga basta y yo como profesional que soy me fui", manifestó en "Las Cosas Como Son" de RPP.

Sobre la situación de Harvey Colchado, señaló que no había ningun plan para sacarlo de su puesto y aseguró que sí recibió dinero para sus funciones en la DIGIMIN, pero indicó que este oficial no rendía cuentas desde julio pasado.

"El señor Colchado ha recibido el dinero para que funcione su gestión. En julio, agosto y estaba reclamando lo de setiembre. Pero no rendía cuentas desde julio todavía", manifestó.

Por otro lado, Ríos manifestó que el documento que se remitió para autorizar la salida de Harvey Colchado como jefe de la División de Búsqueda tenía una firma falsa, pero su contenido era real.

"Falsificaron la firma, pero el contenido es real. El coronel Sánchez Lira lo firmó, por supuesto. ¿A quién le interesaría desligitimar todo esto? ¿ A quién le interesaría hacer eso?", indicó.



Por último, Ríos manifestó que en todo momento apoyo al equipo especial que colabora con el Ministerio Público, pero aseguró que la resolución para la conformación del grupo tenía errores.

"El ministro González sacó una resolución donde nombra al equipo especial. Una resolución ministerial con errores. Si yo creo un grupo lo minimo es saber: tus funciones son estas y con estos recursos, eso no dice acá (en el documento)", sostuvo.

Marita Barreto pide se investiguen separación de Harvey Colchado

La fiscal superior Marita Barreto presentó este miércoles un documento ante la Fiscalía de la Nación para que investigue los presuntos ilícitos en el retiro y reposición del coronel PNP Harvey Colchado de la División de Búsqueda de la Digimin.

La también jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder señaló que la destitución de Colchado “contraviene lo establecido la Ley de la Carrera y situación del personal de la Policía Nacional del Perú”.

Barreto, quien investiga al presidente Pedro Castillo por ser presuntamente el líder de una organización criminal, señaló que al retirar al coronel Colchado se habría incurrido en usurpación de funciones y abuso a la autoridad. La fiscal superior consideró que existen “permanentes actos de obstrucción al Equipo Especial”.

En el documento presentado por Barreto se precisa que el cambio de Colchado tuvo la autorización del exitular de la Digimin Whitman Ríos Adrianzen, removido de su cargo el último martes.