Comas: delincuentes roban a persona invidente el dinero que estaba ahorrando para operarse [VIDEO]

Este caso llegó a través del Rotafono.

Indignante. Delincuentes irrumpieron en la casa del señor Froilán Plácido Cahuana Mamami y le robaron el dinero que estaba ahorrando para someterse a una operación de la vista en España.

El hombre, natural de Puno, perdió la visión hace ocho años a raíz de una explosión de dinamita en una mina informal. Por ello, vino a la capital para poder trabajar y ahorrar el dinero suficiente para un tratamiento en el extranjero.

A través del Rotafono, Froilán Plácido Cahuana Mamami contó que malvivientes irrumpieron hasta en dos oportunidades en su vivienda, en el distrito de Comas, llevándose el dinero ahorrado.

“Han entrado por la ventana y se han llevado mi dinero. No deberían aprovecharse de una persona con discapacidad. Eso es lo más penoso”, comentó.

“Yo trabajo, todos los días me esfuerzo; y me quitan eso, me quitan la moral. Pero no me voy a rendir, seguiré trabajando y pidiendo apoyo a toda la sociedad”, añadió.

Pedido de ayuda

Froilán Plácido Cahuana Mamami hizo un pedido de ayuda a las personas e instituciones solidarias para poder reunir el dinero necesario para su tratamiento.

Quienes deseen sumarse a esta causa, pueden llamar al teléfono 999222759.



