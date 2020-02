El feto fue hallado en este basural de la avenida Universitaria. | Fuente: RPP / Andrea Amésquita

Los restos de un feto de cinco meses fueron hallados en un basural de la cuadra 73 de la avenida Universitaria, en la urbanización El Retablo, en Comas.

Recicladores encontraron el pequeño cuerpo dentro de una bolsa negra y avisaron a la Policía.

“Ya me estaba yendo, pero me quedé. Me llamó un colega y me dijo que ha encontrado un bebito. Rompió la bolsa y lo encontró ahí. Estaba formada su cabecita, su cuerpo”, comentó a RPP Noticias uno de los recicladores.

Peritos de criminalística examinaron la escena y levantaron el cadáver de este feto, que fue derivado a la Morgue Central de Lima.