Daniel Urresti informó que obtuvo una licencia para el uso de una arma de fuego luego que "mafias" piden 2 mil dólares por su cabeza. | Fuente: Twitter: @DanielUrresti1

El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito de Los Olivos, Daniel Urresti mostró este viernes, a través de su cuenta Twitter, su licencia para el uso de una arma de fuego. Esto luego que denunciara hace unos días que "mafias" han ofrecido 2 mil dólares para asesinarlo.

"Consciente de que: 1. Por el cargo que ocupo no me corresponde tener seguridad. 2. Que los indicios sobre el contrato de un sicario para matarme son cada vez más sólidos. He decidido tomar precauciones y llegado el caso vender muy cara mi vida. Ya sabe la mafia, continúo trabajando", publicó el exministro del Interior en su red social.

Daniel Urresti también acompañó su tweet con la publicación de dos fotografías: la licencia de uso de arma emitida por el Ministerio de Defensa con fecha de expedición del martes 07 de mayo del 2019 y un arma de fuego.



Como se recuerda, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo hace unos días a un sujeto identificado como Elvis Martin Orejon Arroyo, alias “Tiro al blanco”, integrante de la autodenominada banda "Los temerosos de Covida", uno de las personas que atentó contra la vida de Daniel Urresti y de serenos del distrito de Los Olivos.

El hecho causó que el exministro del Interior agradeciera, vía Twitter, al ministro del Interior, Carlos Morán y a la institución policial.