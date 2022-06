El exfutbolista había acudido a un evento deportivo en el distrito de Ate | Fuente: PNP

John Galliquio, exjugador de Universitario de Deportes, fue detenido cerca de la medianoche por la Policía Nacional en Ate. La exfigura del equipo crema contaba con una orden vigente de requisitoria emitida por el Poder Judicial de Ica por una denuncia interpuesta por su exesposa Kiara Gómez Cavero desde febrero del 2020.

RPP Noticias pudo conocer que Galliquio se encontraba en el estadio Ollantaytambo, en Ate, viendo un partido de fútbol 7. Durante el evento deportivo ocurrió un altercado en el cual el exfutbolista fue protagonista y fue arrestado.

John Galliquio fue trasladado a la Comisaría de Ate, donde los policías detectaron que el exfutbolista contaba con una orden de requisitoria emitida por el Juzgado Penal Unipersonal de Ica. Luego, fue derivado al examen médico legista sin dar declaraciones a la prensa.

Galliquio cumplirá diversas diligencias antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales por la grave denuncia que pesa en su contra.

Karlha Gómez Cavero denunció en el programa “Nunca Más” de ATV hace dos años que el exdeportista la había amenazado de muerte y que pese a contar con tres medidas de protección, los agentes de la Fiscalía en Pisco no le hicieron caso.

“Cuando salga de la cárcel, yo te voy a matar, no te preocupes” se oye decir al exjugador de Universitario de Deportes en un audio difundido por el programa que dirige Andrea Llosa.

Galliquio la amenazó con una pistola

Kharla Gómez Cavero contó en el programa "Encendidos" de RPP, en el 2020, que el exjugador la amenazó con una pistola durante una discusión, hecho que ella denunció en 2017 en la Comisaría de Monterrico, pero que no fue registrado por los policías a cargo.

“Los encargados en la Comisaría de Monterrico se están haciendo cargo y están tomando esto como una nueva denuncia, dejando como antecedente que esta denuncia ya había sido hecha y, como prueba, los documentos que yo tengo, los certificados médicos, la citación que me hacen”, comentó en aquella oportunidad.

Gómez Cavero también explicó que está divorciada del exjugador desde el 2011, y que los hechos de violencia física y psicológica que ella denunció ocurrieron años después de su separación.

“Estos actos han sido no estando casada con él, no siendo una pareja o teniendo una convivencia con él. Él incluso ha tenido otras relaciones, pero, a pesar de ello, siempre ha llegado a casa para ejercer la violencia física en contra mía, de mis hijas. No es que yo haya aguantado todo esto”, denunció.