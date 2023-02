El empresario señaló que sus captores eran peruanos y extranjeros | Fuente: Composición RPP

Alex Jonathan Meza Gómez, el joven empresario de 22 años que, ayer, jueves, fue secuestrado en la puerta de su domicilio en el distrito limeño de Surco, apareció totalmente ileso tras casi 24 horas desde que fue víctima de los facinerosos.

Según relató, su liberación se dio tras llegar a un acuerdo económico con sus captores que, según dijo, eran personas de nacionalidad peruana y extranjera.

"Solo querían dinero"

La víctima agradeció a la Policía por el esfuerzo desplegado y remarcó que no fue maltratado físicamente durante su cautiverio. Sin embargo, evitó dar mayores precisiones sobre el monto económico acordado con los secuestradores.

"Dar gracias a la Policía por la presión. Fui víctima de secuestro, pero gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias por el apoyo a todos [...]. Al final, todo fue por cuestión de dinero y ahí quedó. No puedo dar información", sostuvo.

Meza Gómez relató que fue abordado por 4 delincuentes a bordo de un auto durante la madrugada de ayer, cuando regresaba a su casa de una fiesta.

"Fue por mi domicilio, que llegamos en la madrugada, después de un cumpleaños y nos intervinieron ahí", indicó. Asimismo, sostuvo que empezó a recibir llamadas amenazantes desde hace días antes y que alguien cercano habría planificado el plagio.

El empresario sostuvo que fue liberado en horas de la tarde en el distrito de San Juan de Miraflores y que, de ahí, tomó un bus rumbo a su casa. Esto tras entregar la suma de dinero exigida.

Por su parte, la madre de la víctima remarcó que Alex Meza era amenazado constantemente por los delincuentes.

"A mí hijo le estuvo llegando mensajes amenazantes, extorsionándole, pidiéndole cupos, pero mi hijo no les hizo caso. Entonces, lo dejó. Igual a mí, se hacían pasar por terceras personas conocidas, pero con esas personas no he tratado más que en una reunión y no por celular", sostuvo.