La Victoria: delincuentes robaron una camioneta a plena luz del día

El robo fue captado por cámaras de vigilancia. | Fuente: RPP

Delincuentes robaron a plena luz del día la camioneta del joven ingeniero Migael Palacios Lapa, que estaba estacionada afuera de su centro de labores, a la altura de la cuadra 4 de la avenida Nicolás Arriola, en el distrito de La Victoria.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el robo: los ladrones detectaron la camioneta y se estacionaron al lado de esta, tras lo cual uno de ellos bajó y forcejeó la puerta del copiloto.

No le tomó más de minuto y medio violentar la puerta e ingresar a la camioneta, tras lo cual no demoró mucho en encenderla. Conseguido su objetivo, tanto el ladrón como su cómplice escaparon conduciendo con rumbo desconocido.

Migael Palacios Lapa no se dio cuenta del robo hasta las 2:00 p.m. del viernes, cuando salió de su centro de labores y encontró que su camioneta había desaparecido.

¿Inacción policial?

A través del Rotafono, el ingeniero señaló que interpuso su denuncia ante la Comisaría PNP Apolo, pero pasan los días y no ve avance en las investigaciones. Además, aseguró que hasta el momento la dependencia policial no traslada su denuncia a la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).

“Hasta el momento no se está remitiendo la denuncia a Diprove para poder proceder. No me dan la razón. Por favor, si me puede apoyar la Policía para agilizar el proceso de búsqueda, porque pasan los días y esto se complica”, manifestó.

Cabe mencionar que, según información policial, solo en Lima Metropolitana se registran alrededor de 25 robos de vehículos al día.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: