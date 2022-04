La mujer falleció dentro del local de la empresa PerúBus ubicada en la cuadra uno del jirón Esperanza, en el distrito de La Victoria. | Fuente: RPP

Una mujer murió atropellada este miércoles dentro de una terminal de buses, ubicada en la cuadra uno del jirón Esperanza, en el distrito de La Victoria.

La víctima, identificada como María del Carmen González Yontop (55), perdió la vida cuando cumplía funciones de vigilancia y control de salida de los buses en el local de la empresa de transportes PerúBus.

De acuerdo a información preliminar, María del Carmen González Yontop registraba la salida de una unidad vehícular en un cuaderno y de pronto otro bus salió del local a una gran velocidad y terminó embistiéndola, lo que provocó su muerte.

"Acá tiene la culpa la municipalidad"

Según vecinos de la zona, la salida de buses de la empresa PerúBus por el jirón Esperanza representa un gran peligro para los transeúntes por lo que solicitaron una mayor fiscalización de la Municipalidad de La Victoria.

"Ellos tienen su puerta de entrada y de salida por la avenida México, no por acá. La Municipalidad no se pronuncia. Ellos salen nomás y no se fijan. Fíjese a la señora cómo la han atropellado, ahí están las evidencias y las consecuencias y acá tiene la culpa la Municipalidad de La Victoria", indicó un vecino, identificado como Raúl Gomez.

La Policía Nacional del Perú llegó hasta el jirón Esperanza para cercar la zona y se restringió el tránsito vehicular y peatonal hasta el levantamiento del cadáver por el equipo de criminalístia y del Ministerio Público.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": Conversamos con el doctor Pablo Tsukayama, doctor en microbiología molecular y explicó que las variantes X, son producto de un proceso que sabíamos que ocurría con el coronavirus y que eso se llama recombinación. Detalló que cuando una persona es infectada por dos variantes distintas al mismo tiempo, existe la posibilidad que, dentro de esa persona, los genomas de los virus intercambien partes y se genere un nuevo virus, se llaman híbridos o recombinantes. Además conocimos la importancia de las cirugías con el doctor Alfredo Broggi, director médico del instituto nacional de salud del niño de San Borja.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.