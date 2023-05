Cambista denuncia robo de 800 mil soles tras ser retenido por delincuentes en un hotel en Lince

Policiales / Crímenes Roban 800 mil soles a cambista que fue retenido en cuarto de un hotel en Lince

Víctor Salvador Gonzales, un cambista que trabaja en la vía pública, denunció este miércoles que fue víctima del robo de unos 800 mil soles cuando se disponía a hacer un supuesto cambio de moneda extranjera con un cliente en un hotel en Lince.

De acuerdo a su relato, un grupo de ciudadanos extranjeros lo retuvieron a él y a la persona con la que esperaba cambiar el dinero en una habitación del piso 24 del hotel y tras despojarlos de una mochila en la estaban los billetes de la moneda nacional, los dejaron amarrados y huyeron.

"En el interior (del hotel) bajamos al sótano, vamos al ascensor, abren la puerta y entrado, ahí no más, nos han encañonado [...] le dije, señor no me mate. Me quitaron la mochila y ahí nos han metido al fondo y nos han amarrado", relató a RPP Noticias.

Salvador Gonzales contó que uno de sus clientes, Alejandro Wiesse, lo visitó y le avisó que un amigo suyo, de nombre Daniel Flores, tenía interés en cambiar más de 200 mil dólares y que este se comunicaría con él por teléfono.

La llamada se realizó y Flores le pidió al cambista hacer la transacción en un hotel en Lince y acordaron ir ayer, martes, a ese local a cambiar el dinero.

Clientes de cambista bajo sospecha

Por esa razón, el cambista sospecha que tanto Daniel Flores como su antiguo cliente, Alejandro Wiesse, están implicados en el robo.

"Mi teoría es que me han centrado, él y el primo, porque su primo estaba que me llamaba, me llamaba y me llamaban [...] A Daniel recién lo he conocido hace dos días, el que me lo ha puesto es Alejandro Wiesse", dijo.

Salvador Gonzales dijo que conoció a Wiesse por la madre de este, quien también era su cliente. "Ella era la que me cambiaba, por intermedio de ella lo he conocido".

El cambista presentó la denuncia a la Policía y tras ello agentes de la Dirincri intervinieron a Wiesse y Flores, quienes se encuentran detenidos ante las sospechas sobre su participación en el asalto.

La Policía anunció que dará una conferencia de prensa conferencia en las próximas horas en la que revelará información sobre una presunta banda dedicada a robar a cambistas de moneda nacional y extranjera.