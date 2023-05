Monique Pardo es amenazada de muerte por extorsionadores: “Me exigían un millón de dólares”

Monique Pardo continúa recibiendo amenazas de muerte por parte de extorsionadores quienes, anteriormente, la amenazaron con lanzar una granada dentro de su casa ubicada en Lince si no pagaba un millón de dólares. En declaraciones para RPP Noticias, la también exvedette contó que fue a la comisaría del lugar donde recibió el apoyo de los policías.

“Me han dicho que me van a matar. El primero me exigía un millón de dólares para una fundación porque mujeres conocidas de acá le habían pagado a él para matarme, pero me decía que si yo depositaba un millón de dólares al número de una fundación que él me iba a dar, no me iba a hacer daño”, relató la arista.

Monique Pardo denunció que es víctima de extorsión | Fuente: RPP

En otro momento, Monique Pardo agradeció que su familia no se encuentre en el país ya que podrían amenazarlos. “Me han dicho que me matan en medio hora y que van a volar mi casa con una granada. Yo pienso en dios y pienso que, si me voy, Jesús me va a recibir en su mano, porque yo he estado en este mundo para hacer el bien”, dijo.

Además, pidió a otras personas que también vienen siendo extorsionadas que “no escondan su cara” y que denuncien las amenazas de los delincuentes. “No nos escondamos, enfrentemos a estos criminales (…) Yo estoy mental y físicamente destruida. No puedo negar que mi salud se está deteriorando”, dijo.



Monique Pardo a Dina Boluarte: “Doctora, hay que ponerse los pantalones”

Por otro lado, Monique Pardo pidió a los peruanos también exigir a las autoridad es a que actúen en su defensa empezando por la presidenta Dina Boluarte.

“Yo la aprecio, yo siempre la observo, pero doctora hay que ponerse los pantalones. Usted (Dina Boluarte) es una dama, una mujer importante, que más importante que ser la presidenta de tu país, hacer algo por tu país”, añadió.