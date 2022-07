Los Olivos: mecánico fue baleado por cliente que quedó inconforme con su trabajo [VIDEO]

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. | Fuente: RPP

Un mecánico fue baleado por uno de sus clientes que quedó inconforme con el trabajo que realizó en su camioneta de marca Hilux. El hecho ocurrió hace aproximadamente un mes en el distrito de Los Olivos, al norte de Lima.

A través de RPP Noticias, Jesús Plaza Cruz, de nacionalidad venezolana, denunció que su cliente, identificado como Christian Luna Zamudia, le disparó tras una acalorada discusión en la puerta de su taller.

“Me dice ‘te voy a dar un tiro’. No pensé que me fuera a dar un tiro, (pensé) que me estaba amedrentando. De repente, sacó un arma y me disparó a quemarropa”, relató.

Postrado en cama

El trabajador resultó gravemente herido y actualmente está postrado en cama. Según contó, aún tiene la bala alojada en su cuerpo, a la espera de ser sometido a una operación quirúrgica para extraerle el proyectil.

“La bala entró por el brazo izquierdo y, de salida, la bala la tengo alojada en el glúteo”, refirió el extranjero.

El mecánico pidió a la Policía Nacional que dé con el agresor, a fin de que pague por delito.

Por su cuenta, la familia de la víctima averiguó que el agresor vive en Huacho y se dedica al movilizar fruta en su camioneta.



NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: