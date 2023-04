Magdalena: joven fue hallada muerta en la playa Marbella tras salir con sus compañeros de instituto

El cuerpo de la joven fue hallado la mañana de este jueves 27 de abril en la playa Marbella por los efectivos de la Policía de Salvataje. | Fuente: Andina (Referencial)

El cuerpo de una estudiante fue hallado en la playa Marbella, ubicada en el distrito de Magdalena del Mar. Se trata de una joven de 22 años, quien responde al nombre de Damaris Cordero y que durante la mañana del jueves 27 de abril fue reportada como desaparecida.

Según la información brindada por los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), la estudiante se habría dirigido con un grupo de compañeros de su instituto a la playa tras culminar sus clases.

La hermana de la víctima, Susana Cordero, relató a RPP Noticias que su hermana le avisó a su padre que se iba a quedar en la vivienda de una de sus compañeras en Surco; sin embargo, al parecer, se trató de una mentira. Según la familiar de la occisa, los jóvenes que se encontraban con la víctima en el momento de su desaparición no le han brindado más información a su hermana e -incluso- presentan contracciones en sus declaraciones, por lo que pidió a las autoridades que investiguen el caso.

“Nos íbamos a ir a trabajar y en eso venía una amiga de mi hermana diciendo que estaba desaparecida. (Tras ello), el policía me explicó lo que había pasado y dentro de la comisaría sus compañeros estaban detenidos. El policía me dice que habían estado bebiendo en la playa, la muchacha se había caído, la ola se la llevó y ya no la pudieron agarrar. Le he mandado a hacer la autopsia a mi hermana porque hay muchas dudas”, narró la hermana de la víctima a RPP Noticias.

Cuerpo de la víctima fue trasladado en moto acuática hasta Chorrillos

Los efectivos de la PNP hallaron el cuerpo de Damaris Cordero alrededor de las 10:00 a.m. del este jueves 27 de abril. Sin embargo, debido a la marea alta en la playa Marbella fue imposible retirarlo por la orilla. Por tanto, los restos de la joven estudiante tuvieron que ser trasladados a bordo de una moto acuática hasta la sede de la Policía de Salvataje ubicado en Chorrillos.

Por otro lado, los compañeros de la occisa se encuentran en la Comisaría de Magdalena del Mar, donde fueron trasladados a medicina legal para pasar los exámenes de ley. Susana Cordero, hermana de la víctima, pidió a las autoridades que continúen con las investigaciones, pues sospecha de los jóvenes intervenidos.