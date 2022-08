Hernán Espinoza, hermano del alcalde de Carabayllo | Fuente: TV Perú

Hernán Espinoza, hermano del detenido alcalde de Carabayllo, justificó este miércoles el hallazgo de 16 mil soles durante el allanamiento a la vivienda de Marcos Espinoza en un megaoperativo conjunto, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía.

"Si ustedes van a mi empresa van a encontrar que... nosotros somos empresarios, nosotros manejamos miles y miles de soles, somos empresarios desde hace 30 años, 16 mil soles para nosotros, yo diría que, no es nada, toda mi familia es empresaria", dijo ante la consulta de la prensa y rodeado de simpatizantes del alcalde.

"Le repito, nosotros como empresarios, 16 mil soles para nosotros es para pagar un colegio, una letra de un carro, me está haciendo una pregunta donde me está faltando el respeto", añadió en medio de los aplausos de supuestos vecinos de Carabayllo.

Hernán Espinoza llegó hasta los exteriores de la vivienda del alcalde de Carabayllo y afirmó que los medios de comunicación "están haciendo un circo y show" y aclaró que la casa allanada es de propiedad de su hermano desde hace 40 años.

"Como hermano y familia hemos estado ocupados en nuestras propias empresas y negocios. Nosotros jamás nos hemos metido en el tema administrativo de la municipalidad", expresó.

Megaoperativo



El alcalde Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido este miércoles junto a más de 10 funcionarios de la comuna durante un megaoperativo de la Fiscalía con el apoyo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Durante el megaoperativo, se allanó la vivienda del alcalde y otros 25 inmuebles, incluyendo la sede de la Municipalidad de Carabayllo.

Según la investigación fiscal, los imputados habrian direccionado la contratación pública para la adquisición irregular de 21 camionetas, pese a las observaciones efectuadas por el OSCE, generando un evidente favorecimiento a una empresa desde el inicio del proceso.



EN VIVO | Declaraciones de Hernán Espinoza, hermano de alcalde de Carabayllo. https://t.co/IjkQKVgCL6 pic.twitter.com/ndno3CcsLG — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) August 24, 2022

