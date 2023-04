Miraflores: Ciudadanos colombianos fueron intervenidos por denuncias de estafa de ofertas turísticas

Dos víctimas denunciaron a la supuesta empresa turística en la comisaría de Miraflores, donde según el registro policial hay más de 14 denuncias por el delito de estafa. | Fuente: RPP

Un grupo de ciudadanos colombianos fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) este miércoles por denuncias de estafa de ofertas turísticas en el distrito de Miraflores.

Según las víctimas, estas personas operan bajo la fachada de una empresa de turismo de nombre Cptravel. Llaman por teléfono a sus víctimas, ofrecen atractivos paquetes aéreos, citan a sus víctimas, hacen el cobro y desaparecen.

"No existe ninguna agencia de turismo"

Giuliana Fernández, es una madre de familia que contó su experiencia a RPP Noticias luego que le descontaron de su tarjeta 1 440 soles, un monto superior a la membresía ofrecida.

"Recibo una llamada donde me invitan al Hotel Hilton para ofrecerme paquetes turísticos con precios 35 %, te ofrecen una membresía por 40 dólares mensuales donde tú y cinco personas más se pueden beneficiar", relató.

"Me meto en una membresía por 40 dólares, quieres al día siguiente contactar y me dicen 'mañana en las oficinas llamas para sacar una cita', te mecen, apareces en la dirección y no existe ninguna agencia de turismo", añadió.

Otro caso reciente es el de Iván Arana, quien fue estafado con la misma modalidad en la noche del martes por un monto por más de 8 mil dólares.



Las dos víctimas denunciaron el delito en la comisaría de Miraflores, donde según el registro policial hay más de 14 denuncias por el mismo delito. Ellos hacen un llamado a las otras víctimas a sumarse en contra de esta presunta organización criminal.

Los más de 10 intervenidos de nacionalidad colombiana permanecen en la comisaría de Miraflores.

