Una mujer, que por motivos de seguridad solo identificaremos como 'María', pidió protección tras las constantes agresiones que ha sufrido por parte de su expareja, Francis Santos Arguedas, de 36 años.

A través de RPP Noticias, la señora señaló que el hombre tiene más de 20 denuncias desde el 2013, pero esto no ha impedido que la agreda constantemente.

“Todas las agresiones han sido delante de mi hija, me esperaba después de trabajar, me pateaba, me tiraba puñete. Hasta en un velorio me agredió, con puñetes en la boca”, manifestó.

Una de las agresiones más recientes ocurrió a inicios de año, en un restaurante, en presencia de su hija; pese a que ella estaba convaleciente de haber estado internada.

“Le permití con mi hija sentarnos a comer un helado y el señor se quiso ir a los dos o tres minutos. Como mi hija le reclamó, puse mi mano para que no se le empechara a mi hija, y fue cuando él me agredió con dos puñetes”, relató.

“No puedo trabajar”

‘María’ denunció que debido a las agresiones y al constante acoso que recibe por parte de su expareja ella ha dejado de trabajar, viviendo todos los días con el temor de que el hombre vuelva a intentar agredirla.

“No puedo trabajar, porque tengo miedo de verlo. Tengo que trabajar de forma independiente, porque cada vez que llegaba a trabajar me golpeaba. No tengo seguro, no tengo beneficios de ley, porque no tengo un trabajo libre. Tengo que huir de él”, sostuvo.

Según dijo, cuando ha acudido a la comisaría para hacer sus denuncias, los policías no tomaron su caso con la debida severidad. “Me dicen que al señor no se lo va a encontrar y que sería por las puras buscarlo, que de todas maneras va a huir”, refirió.

