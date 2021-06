Casos de feminicidios en el Perú | Fuente: RPP

La directora de Unidad de Articulación Territorial del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora), Patricia Garrido, afirmó este martes que hay registrados 62 casos de feminicidios en lo que va del año.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde, la funcionaria precisó que el año 2020 se reportaron 131 casos de feminicidios a nivel nacional.



"Este año 2021 tenemos 62 casos hasta el día de ayer, 62 casos que en un comparativo con el año 2020 en la misma fecha teníamos 63 casos. Vemos que la cifra se está manteniendo en un nivel muy parecido", indicó.



Patricia Garrido señaló que un gran número de procesos judiciales por casos de feminicidios, ocurridos el 2020, aún están en curso y no reciben sentencia. Aunque la funcionario no pudo precisar cuántos de los casos de feminicidios ya fueron sentenciados.



"Los procesos tienen sus plazos, tienen sus tiempos. El primer paso es la detención preliminar o detención preventiva, que generalmente se utiliza hasta los nueve meses, precisamente para que la autoridad tenga la posibilidad de buscar y encontrar todos los medios probatorios para la acusación, entonces todos esos procesos todavía están en curso", explicó.

"Víctima inmersa en el círculo de la violencia"

De otro lado, la directora de Unidad de Articulación Territorial del Programa Nacional Aurora explicó que "hay un número importante" de personas que denuncian los casos de violencia contra la mujer, pero lamentó que a pesar que los casos están denunciados, las víctimas retornar con sus agresores.



"Ahí estamos mirando que la víctima está inmersa en lo que es el círculo de la violencia, no ha logrado la situación de violencia o la relación. Hay que tener en cuenta que la violencia siempre va a ir en aumento", expresó.

Patricia Garrido aseguró que las muchas veces las mujeres inmersas en la violencia no logran reconocer el nivel de riesgo en el que se encuentran, ya que hay una dependencia y creen en el perdón de los agresores hasta que el patrón de violencia comienza de nuevo.



"La violencia va a empezar a veces con los micromachismos como 'no te pongas esa falda', 'no me gusta cómo te vistes', la violencia psicológica, la violencia verbal, la violencia física, hasta la violencia sexual dentro de la relación de pareja, la violencia económica y finalmente el último eslabón de la violencia es el feminicidio", dijo.

