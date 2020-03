Celia Rojas indicó a RPP Noticias que se enteró del asesinato de su sobrina por la alerta de los vecinos. | Fuente: RPP

Una joven de 19 años fue asesinada la noche del domingo por su conviviente en el tercer piso de una vivienda multifamiliar, en el asentamiento humano Las Brisas de Copacabana en Puente Piedra.

La víctima, identificada como Angie Flor Chávez Rojas, llegó a Lima hace cuatro años de Áncash y trabajaba en una empresa de plásticos.



Un documento del Ministerio de la Mujer precisó que el nombre del conviviente es Jairo Romero Lozano, quien se encuentra detenido por la Policía Nacional del Perú tras intentar huir.

Testimonios

Los vecinos refieren que escucharon los gritos de la mujer al promediar las 11:00 pm del domingo y pensaron que era una discusión familiar.

"El chico empezó a gritar desesperadamente y decía el nombre de la chica. '¡Por favor no te mueras! ¿qué hice?', gritaba. Luego de eso, fui al cuarto de mi hermana y dije llama a serenazgo", relató una vecina.

Celia Rojas, tía de la fallecida, señaló a RPP Noticias que la familia desconocía el nombre de la pareja de Angie Flor Chávez Rojas, con quien convivía hace dos años.

"No nos ha contado nada, el lunes me he encontrado pero no me contó nada (...) a las 11 de la noche me tocan mi puerta, me entero, subo y ya estaba sangrando", relató.

El cadáver de Angie Flor Chávez Rojas fue retirado y trasladado por personal de criminalística a la morgue del distrito. Los familiares esperan asesoría legal para las investigaciones del caso.