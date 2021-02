Los asaltos fueron captados por las cámaras de seguridad del distrito. | Fuente: RPP

Una banda criminal está realizando diversos asaltos a transeúntes, conductores y vecinos de San Isidro. Solo entre enero y febrero se han denunciado cuatro atracos en el distrito con la misma modalidad.

Se trata de dos delincuentes que circulan a bordo de un automóvil de lujo de marca Mercedes, al acecho de potenciales víctimas. Todos los crímenes han sido captados por las cámaras de seguridad del distrito.

El primer asalto fue reportado por una mujer que estaba paseando a su mascota. Los delincuentes la interceptaron y le robaron su celular y su cartera, con importantes documentos.

Días después, una pareja fue asaltada dentro de su vehículo. Los novios habían estacionado su camioneta para comer un postre cuando fueron abordados por los bandidos.

Arma en mano, los malvivientes les quitaron sus pertenencias y hasta se dieron el tiempo de rebuscar en el vehículo por objetos de valor.

En otra oportunidad, los delincuentes asaltaron al vigilante de un edificio, a quien le arrebataron su celular.

Finalmente, un hombre denunció haber sido víctima de estos asaltantes cuando estacionaba su automóvil en la puerta de su casa. Los delincuentes, arma en mano, le arrebataron sus pertenencias a él y a su hijo adolescente.

“Se notaba que no era su primer asalto y, por lo que he visto, son los mismos que me asaltaron. Son los mismos tipos, en el mismo Mercedes”, comentó la víctima, que pidió el anonimato por seguridad.

Los vecinos de San Isidro hicieron un llamado a las autoridades y a la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto y desbaraten esta banda que está sembrando el temor en el distrito.



