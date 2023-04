Noé Vargas Ampuero patrullaba la zona a bordo de una bicicleta cuando se percató que una de las viviendas tenía la puerta entreabierta con la chapa violentada. | Fuente: RPP

Un agente de serenazgo fue agredido por tres hombres al frustrar el robo a una casa ubicada en la cuadra 1 del jirón Atenas en el distrito de San Isidro.

La víctima, identificada como Noé Vargas Ampuero (45), recibió golpes por los sujetos y le arrebataron su radio de comunicación.

Noé Vargas Ampuero patrullaba la zona a bordo de una bicicleta y se percató que una de las viviendas tenía la puerta entreabierta con la chapa violentada. Debido a eso, decidió ingresar al inmueble y se enfrentó a los tres hombres, quienes lo atacaron y fugaron.

"Tengo golpes en los brazos y en las piernas por el forcejeo con los delincuentes y por tratar de cubrirme del ataque de ellos. Y tenían en las manos desarmadores con los que habrían forzado la puerta. Intenté detenerlos, pero eran tres, eran demasiados. Y eso aprovecharon para quitarme la radio y llevársela", relató.

Los dueños de la vivienda llegaron y constaron con agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que los delincuentes no lograron robar nada gracias a la oportuna intervención del sereno.

El sereno Noé Vargas Ampuero fue trasladado a una clínica del distrito de San Isidro para su intervención médica.



Respalda salida de FF.AA. a las calles

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, se mostró a favor de la propuesta del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sobre la salida de las Fuerzas Armadas a las calles para patrullar junto con la PNP.



"Las Fuerzas Armadas en calidad de apoyo y en prevención es buena. La Policía Nacional siempre va a tener su rol fundamental que es la seguridad ciudadana, que es velar por el orden público. Pero pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas no es malo por el contrario porque las Fuerzas Armadas van a hacer un trabajo de prevención, de acompañamiento", expresó.

"Tengo golpes en los brazos y en las piernas por el forcejeo", dijo el sereno Noé Vargas "Tengo golpes en los brazos y en las piernas por el forcejeo", dijo el sereno Noé Vargas 00:00

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter