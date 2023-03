Las cámaras de seguridad del colegio registraron cómo uno de los delicuentes vigila que nadie se acerque, mientras el otro con gran facilidad abre la puerta de la miniván para subir y llevársela. | Fuente: Rotafono

Un padre de familia sufrió el robo de su vehículo mientras matriculaba a su hijo en un colegio ubicado en la cuadra 3 del jirón Maquinarias del distrito de San Juan de Lurigancho.

La víctima, identificada como Vicente Cuya Roque, afirmó que el robo de su miniván ocurrió el 1 de marzo cuando acudió al colegio del menor de sus hijos. Ese día, Cuya Roque estacionó su vehículo en los exteriores de la institución educativa y en un descuido dos delincuentes, aprovechando que él se encontraba realizando los trámites, se llevaron la miniván.

Las cámaras de seguridad del colegio registraron cómo uno de los delicuentes vigila que nadie se acerque, mientras el otro con gran facilidad abre la puerta de la miniván para subir y llevársela.

"Mi única herramienta para poder sustentarme"

Vicente Cuya Roque se encargaba de trasladar la mercadería de los negocios de sus hijas mayores, quienes lo habían contratado para distribuir productos de limpieza a clientes de San Juan de Lurigancho.

La denuncia del robo de la miniván se puso en la comisaría de La Huayrona, pero hasta el momento esta familia no tiene niguna respuesta. | Fuente: RPP

"Mi única herramienta que yo tenía para poder sustentarme. Me daban mis hijas, que tienen su tienda, para poder repartir y con toda la mercadería se llevaron. Hice la denuncia en La Huayrona, ahí está lo que he pagado. Justo ese día el colegio Macarengo me cita a las 4 de la tarde. Llegué rápido y lo dejé 20 minutos nomás. Pero cada rato estaba 'agueitando', cada cinco minutos y en la última, para salir, no estaba mi auto", relató.

La miniván de Vicente Cuya Roque está valorizada en 13 mil dólares, además de los 5 mil dólares en mercadería que se encontraba dentro del vehículo el día del robo.

La denuncia se puso en la comisaría de La Huayrona, pero hasta el momento esta familia no tiene niguna respuesta.

En el 2022 la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos logró recuperar más de 4 mil vehículos robados.

