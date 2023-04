Los presuntos integrantes de la banda Los Inter Injertos cobraban un cupo de dos a cinco soles diarios a los comerciantes para que no atenten contra sus vidas. | Fuente: PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó este miércoles a cinco presuntos delincuentes que extorsionaban a comerciantes de Mercado de Caquetá, en el distrito San Martín de Porres.

Exactamente en la avenida Zarumilla, la División de Investigación de Robos de la PNP realizó un operativo en una vivienda donde intervino a presuntos integrantes de la banda criminal Los Inter Injertos.

El coronel PNP Marco Conde, jefe de la División de Investigación de Robos precisó que se intervino a tres jóvenes de nacionalidad venezolana, identificados como Alfredo Mayta (24), Junior Alfonso (22), Juan Salcedo. Además, se detuvo a dos peruanos identificados como ‌Luis Díaz (20) y Marino Neyra (22).

"Hemos capturado cinco ciudadanos, tres ciudadanos venezolanos y dos ciudadanos peruanos dedicados a la extorsión acá a comerciantes en este Mercado de Caquetá. Ellos fueron capturados en flagrante delito luego que habían cobrado dinero en efectivo. Le cobraban dos soles a cada comerciante y en otras oportunidades cobraban 5 soles cuando querían más dinero. Estamos haciendo los actos de investigación para saber en qué otros eventos criminales están involucrados", dijo.



Incautan armas de fuego, cacerinas y motocicleta

En la acción policial participaron 50 agentes, en la que se incautó dos armas de fuego, dos cacerinas abastecidas, cinco armas punzo cortantes, dos libretas de apuntes y un vehículo menor de marca Yamaha.

Además, se halló una docena de stickers con la imagen del personaje 'Chucky', que servía para identificar a los puntos de venta que pagaban el cupo de dos a cinco soles diarios para que no atenten contra sus vidas.

Los sujetos se encuentran en la sede de medicina legal, luego retornarán a la Dirincri de Cercado de Lima para continuar con el proceso policial por los delitos de extorsión, contra el patrimonio, contra la seguridad pública y porte de arma de fuego.



#SMP 📸 | Efectivos de la #Dirandro, intervinieron a cinco presuntos integrantes de la banda criminal Los Inter Injertos, inmersos en la presunta comisión del delito contra el patrimonio-extorsión y delito contra la seguridad pública–uso o porte de arma de fuego. pic.twitter.com/l5lAXSQZmB — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) April 27, 2023

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter