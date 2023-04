Puno: Un muerto, un policía herido y dos detenidos tras asalto de autopartes de maquinaria en Pucará

Los policías detuvieron a los supuestos delincuentes identificados como Paul Catari Ventura y Yuly Huamani Huamaní. | Fuente: PNP

Un robo de repuestos de una maquinaria dejó como saldo la muerte de una persona, un policía herido de gravedad y dos supuestos delincuentes detenidos en el distrito de Pucará, provincia de Lampa, informó el jefe de la Policía de Carreteras de la región Puno, David Sota Paredes.

El comandante PNP Sota Paredes señaló que tras la persecución policial resultó herido en la mano izquierda el efectivo José Luis Delgado Huamán, quien fue auxiliado y trasladado a una clínica particular de la ciudad de Juliaca donde recibe atención.

Los policías detuvieron a los supuestos delincuentes identificados como Paul Catari Ventura y Yuly Huamani Huamaní, quienes fueron trasladados a la comisaría del distrito de Pucará, donde se cumplen con las primeras diligencias del hecho.

Buscan a otros delincuentes

La balacera causó zozobra en la población de Pucará y hasta el momento continúa el operativo para capturar otras personas comprometidas en el asalto y robo de autopartes que huyeron por el sector de Palca en la provincia de Lampa.

Mientras tanto, Juan Alberto Mamani Huamán (36), dueño de la maquinaria, murió en el centro de salud de Pucará luego de que fuera atacado a balazos por los delincuentes.

Hasta el lugar llegaron los representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú para iniciar las investigaciones.

