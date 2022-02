Robo de ambulancia en San Miguel | Fuente: RPP

Dos delincuentes robaron la madrugada de este martes una moderna ambulancia en el cruce de las calles Pedro Benvenuto con Perez Liendo, en el distrito limeño de San Miguel.



El vehículo perteneciente a la Clínica San Juan fue traído desde la ciudad de Tarapoto, región San Martín, para una actualización de equipos



Las cámaras de seguridad captaron cómo dos sujetos robaron la ambulancia, que se encontraba estacionada, en tan solo siete minutos.



Un representante de la Clínica San Juan precisó que la ambulancia estaba equipada con un electrocardiograma, camilla y otros equipos de gran valor.

"La ambulancia se trajo a Lima desde Tarapoto, porque se le iba a hacer actualización de equipos y hoy día tenía la cita. Cuando yo salgo de mi domicilio para llevarme la unidad me percato que ya no se encontraba. Busqué en las cámaras y me doy cuenta que el robo se produjo alrededor de las 12:40 de la madrugada, donde se ve un vehículo Nissan Sentra que ronda, después se bajan dos sujetos y entran a la ambulancia y se la llevan", dijo.



La Comisaría de San Miguel recibió la denuncia, que ya fue derivada a la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de la Policía Nacional.

Asimismo, los propietarios esperan que las autoridades ubiquen con prontitud la ambulancia.

