San Miguel: hombre salva de morir luego de que sujetos le dispararan para intentar robarle su vehículo

Un hombre se salvó de morir luego de que unos desconocidos, al intentar robarle su vehículo, le dispararan. El hecho sucedió en la intercepción de los jirones Francisco Bolognesi y Arica, en el distrito limeño de San Miguel.

La víctima detalló que manejó desde San Isidro hasta San Miguel para realizar un encargo a un familiar; sin embargo, al llegar al punto, mientras esperaba, dos delincuentes lo amedrentaron para que baje del vehículo. Segundos despues le dispararon a través de la ventana del conductor y salvó de morir.



"Y habrá pasado 10 minutos de que yo estaba estacionado con el motor apagado en el carro, luego me tocan la ventana y en eso voy para atrás jalando la palanca del freno de mano, pero no para accionar algo, sino como impulso. Saca su arma y me dispara en la ventana, entonces salgo y de frente fui disparado al departamento. Un vecino me abre la puerta, salgo del carro de estacionar frente al departamento y lo encontré empotrado frente a la iglesia", declaró a RPP.

La víctima también indica que luego de que bajó del vehículo uno de los delicuentes intentó huir en el auto pero terminó por chocarlo en las rejas de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Los desconocidos, al ver que los vecinos salieron por el sonido del disparo, huyeron en motocicleta en dirección contaría al jr Francisco Bolognesi.

La víctima indica que en la zona no hay cámaras de seguridad que hayan registrado lo sucedió. Además, uno de los vecinos indicó que fue víctima de robo de su vehículo con la misma modalidad. Las investigaciones están acargo de la comisaría de San Miguel y se espera la llegada del personal de peritos de criminalística para las diligencias de ley.