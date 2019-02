El hallazgo se dio en el asentamiento humano San Antonio de Padua. | Fuente: Facebook

Wilton Tapullima Magipo, hermano de Milena Tapullima Magipo, la mujer cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un cilindro el pasado lunes en San Juan de Lurigancho, contó que su entonces pareja, José Luis Ramírez Ramírez, le había prohibido que ella se comunique con su familia, proveniente de Yurimaguas.

"Era celoso, manipulador. No quería tener visitas en donde vivían. Cuando mi mamá fue a visitarla habían puesto un letrero que decía 'prohibido familia' y 'prohibido usar maquillaje'", contó Wilton Tapullima a RPP Noticias.

El hermano de la víctima contó que los ocho hermanos y la madre de ellos vivieron en Yurimaguas un corto tiempo, luego migraron a Lima y en una sola casa convivían todos. "Como hermano le dije que ese hombre la maltrataba porque no se valoraba, pero ella solo me respondía que no me meta", indicó.

Wilton señaló que la última vez que mantuvo comunicación con su hermana fue en Año Nuevo. Él contó que le había enviado un mensaje de texto deseándole un feliz año y ella solo le contestó 'gracias'. "No sabemos si en verdad fue ella quien me respondió", cuenta.

También explicó que lo último que supo de su hermana fue que iba a viajar a Tingo María, donde había adquirido un terreno e iba a construir un restaurante campestre.

Hallazgo

El cadáver de Milena Tapullima Magipo, quien había sido reportada como desaparecida hace tres meses, fue encontrado dentro de un cilindro. Según su hermana, el principal sospechoso sería su pareja, quien la habría matado para cobrar una liquidación.

Su hermana, Heidi, comentó que la víctima se encontraba embarazada y que el principal sospechoso sería su pareja, José Luis Ramírez Ramírez, quien la habría matado para cobrar la liquidación de un empleo que dejó la joven.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional junto con miembros del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.