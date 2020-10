SJL: sospechoso de feminicidio permanece prófugo desde hace casi dos meses

El Mininter ofrece 30 mil soles a quien dé información que ayude a capturar a Segundo Apaza. | Fuente: Mininter

Los familiares de Marleny Estrada, la joven madre que fue asesinada y enterrada en su propia casa, en San Juan de Lurigancho (SJL), denunciaron que Segundo Apaza, expareja y principal sospechoso del crimen, permanece prófugo desde hace casi dos meses.

El hombre fugó junto con sus dos menores hijos, de 3 y 8 años, antes de que se encontrara el cuerpo de Marleny, a inicios de septiembre.

“La última vez que tuvimos conversación con los pequeños fue el 18 de agosto, que él (Apaza) se los llevó sin razón alguna”, dijo a RPP Noticias Cinthya Estrada, hermana de Marleny.

La mujer denunció, además, que la investigación de este caso “no avanza”, por lo que hizo un llamado a las autoridades para redoblar esfuerzos, ya que sus sobrinos actualmente están en custodia del presunto asesino de su madre.

“La preocupación está latente, porque lo que es el proceso, la investigación, no se avanza. Seguimos con esa incertidumbre de no saber nada, porque (los niños) no están en buenas manos”, comentó Cinthya Estrada.

Cabe mencionar que el Ministerio del Interior ha incluido a Segundo Apaza Polloqueri en el Programa de Recompensas, ofreciendo S/ 30 000 a la persona que brinde información oportuna que lleve a la captura de este sujeto.

El pasado 5 de septiembre fue hallado el cuerpo de Marleny Estrada, el cual fue enterrado debajo de las mayólicas de su propio dormitorio, en su vivienda, en San Juan de Lurigancho. Ella estaba desaparecida desde el 15 de julio de este año.



