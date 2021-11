SJM: robos y asaltos se registran casi a diario en la avenida Los Héroes

Esta denuncia llegó a través del Rotafono. | Fuente: RPP

Vecinos de San Juan de Miraflores (SJM) denunciaron que prácticamente a diario se registran robos y asaltos en la avenida Los Héroes, con especial incidencia en la quinta cuadra, muy cerca de la concurrida avenida San Juan.

A través del Rotafono, hicieron un llamado a las autoridades y a la Policía Nacional para que refuercen el patrullaje en la zona, a fin de disuadir a los malvivientes.

Los distintos robos y asaltos han sido captados por las cámaras de seguridad de la zona. Los bandidos no solo se desplazan a pie, sino que también utilizan mototaxis para movilizarse en busca de potenciales víctimas.

Negocios afectados

El vecino Elmer Matute alertó que los comerciantes de la zona se han visto perjudicados por esta ola de asaltos, ya que los clientes tienen temor de acudir a realizar sus compras.

“Nos afecta bastante a los negocios, ya que los robos son en el día, en la noche, ya los clientes no pasan. Tienen miedo”, comentó el hombre.

“Estamos en una zona donde no hay seguridad, estamos cerca de una comisaría, pero no vienen. Serenazgo no existe. Es la gran preocupación que tenemos nosotros los comerciantes y vecinos”, añadió.



