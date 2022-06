SMP: captan a dos hombres lanzando bomba molotov a carrito de vendedor de café [VIDEO]

Los sospechosos llegaron a bordo de un automóvil antes de perpetrar el ataque. | Fuente: Difusión

Sujetos desconocidos lanzaron una bomba molotov contra el carrito de un vendedor de café ambulante. El atentado ocurrió en las inmediaciones del Parque Manuel Mattos, en San Martín de Porres (SMP).

Los dos atacantes -no identificados- llegaron a bordo de un automóvil, del cual descendieron y se acercaron al carrito caminando. Una vez cerca, lanzaron la bomba molotov, que en cuestión de segundos incendió el carrito, así como su contenido: termos de café, panes, entre otros artículos.

Los sospechosos huyeron con rumbo desconocido ante la perpleja mirada de vecinos y curiosos, que se alarmaron al ver la bola de fuego en la que se había convertido el carrito ambulante.

Salvo de morir

Jorge Becerra Gutiérrez (55), dueño del pequeño negocio, salvó de morir en el ataque, ya que se encontraba a varios metros de su puesto cuando los desconocidos lanzaron la bomba molotov.

“Habíamos ido a la tienda (a cambiar sencillo). Si no, me hubieran tirado (la bomba molotov) y me hubiera caído a mí”, dijo escuetamente el hombre.

Becerra Gutiérrez, militar en retiro, dijo que hace diez años sufrió un intento de homicidio, pero evitó señalar si este ataque estuvo relacionado con aquel acontecimiento. Tampoco quiso señalar si ha sido recientemente amenazado por extorsionadores, limitándose a decir que el caso ya está en investigación por parte de la Policía Nacional.



