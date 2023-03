Surco: capturan a presunto delincuente que fue golpeado por pasajeros de bus y terminó atropellado por moto

Un sujeto es capturado por presuntamente haber cometido un robo en el distrito de Surco. | Fuente: Composición

Agentes del Serenazgo de la municipalidad de Surco atraparon a un presunto delincuente que minutos antes fue golpeado por un grupo de pasajeros de un bus de transporte público que lo abandonaron en un paradero en la Panamericana Sur. Además, el sujeto fue impactado por una moto y terminó con heridas en el rostro.

En todo momento, Alberto Nicolás Arévalo Yamunaqué negó ser el autor de cualquier robo, tras ser intervenido por el personal municipal en el paradero del puente Flores, a la altura de la cuadra 21 del jirón Morro Solar.

"Ella dice que le he robado por que me ha visto cruzar la pista y me ha atropellado con su moto diciendo que yo le he robado", dijo a las autoridades policiales.



El presunto delincuente terminó atropellado por una moto, pero pasajeros de bus lo denunciaron por cometer robo. | Fuente: Cortesía

Sin embargo, los ocupantes de una moto lo sindicaron como la persona que les arrebató un celular. Dentro de su pantalón, un efectivo de la Policía le encontró un teléfono. En ese momento, el sospechoso optó por guardar silencio.

"Él me sustrajo el equipo en el micro", declaró uno de los afectados, mientras que la joven seguía increpando al sujeto sobre el robo.

Paramédicos de la Brigada de Rescate de Surco llegaron al lugar para atender a este sujeto que dijo que solo estaba cruzando la Panamericana Sur. Posteriormente, Arévalo Yamunaqué fue puesto a disposición de la comisaría de Sagitario.

Capturan a delincuente

Hace unos días, en el mismo distrito de Surco, un integrante de una banda criminal dedicada al robo de establecimientos y raqueteo fue capturado por la policía durante una intervención policial.

Se trata de Carlos Alexander Huauya Pérez, alías 'Chimbita', quien pertenecería a la banda criminal 'Los maléficos del sur', red que, según las autoridades, se dedicaba a asaltar a sus víctimas bajo la modalidad del raqueteo.

Este hombre fue partícipe del robo a una barbería en el distrito de Surco, en el mes de enero, pero, para evitar ser reconocido tanto por los testigos como por la misma policía, el presunto delincuente se había pintado el cabello de color amarillo.

"Cuando lo capturamos ya se había pintado el cabello, él trataba de despistar y pasar desapercibido por el hecho que había sido difundido por medios de comunicación. Un hecho violento en el cual ingresa a una barbería intimida a la víctima con arma de fuego, se roba sus pertenencias y se da la fuga a bordo de una motocicleta con un acompañante que lo esperaba en el exterior. Es por eso que logramos capturarlo en flagrante delito y se estableció que cometió otro robo agravado en agravio de una barbería", declaró a RPP el coronel Marco Antonio Conde Cuéllar, jefe de la División de Robos.