Policía y Fiscalía allanaron ayer la vivienda del ahora excomandante general de la PNP, Raúl Alfaro, luego de que difundiera una fotografía suya al lado de 'El Español'. | Fuente: Andina

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó este martes el pase al retiro del teniente general Raúl Alfaro Alvarado y el fin de su designación como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de que se le vinculara al investigado empresario Jorge Hernández, alias ‘El Español’, sindicado de integrar una red de contrainteligencia liderada por el expresidente Pedro Castillo.

En una Resolución Suprema, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, el Poder Ejecutivo señaló que los últimos acontecimientos, como el allanamiento de la vivienda y oficina de Alfaro Alvarado y la difusión de una fotografía suya al lado de ‘El Español’, se ha hecho evidente el conflicto de intereses por parte del ahora excomandante general de la PNP.

Su lugar en el Comando General de la Policía será ocupado por el general PNP Jorge Luis Angulo.

Luego de conocerse la disposición del Gobierno, Stefano Miranda, exabogado del coronel PNP Harvey Colchado, opinó que el pase al retiro de Alfaro por la renovación de cuadros “es un beneficio, más que una sanción”.

En Ampliación de Noticias, el letrado reiteró que, si bien el excomandante general de la PNP goza de la presunción de inocencia, debió ser sometido a un proceso al interior de la institución para que se determine su responsabilidad administrativa disciplinaria, mas no penal, tras las vinculaciones con ‘El Español’.

“Con ello, de manera inmediata, la Oficina de Control Interno [de la Policía] debió haberlo suspendido temporalmente para que el dos de la terma de tenientes generales asuma la Comandancia General hasta que se terminen las investigaciones”, aseveró.

“Lo más idóneo era suspenderlo del servicio, que asuma otro comandante general hasta que se haga una renovación que necesita la Policía”, agregó Miranda, quien también asumió el caso del mayor PNP David Medina, pasado al retiro en diciembre de 2022.

Raúl Alfaro se va sin un proceso disciplinario, considera Santiváñez

El mismo análisis hizo el abogado y analista en temas policiales, Juan José Santiváñez, quien señaló que el pase al retiro de Alfaro, probablemente, implica que se vaya de la institución “con todos sus beneficios” y sin un proceso disciplinario en la institución.

“Es cierto que todas las personas gozan del principio de presunción de inocencia; al pasar a un comandante general por situación de causal excepcional, esto significa que se va con todos sus beneficios, con todo lo ganado y, probablemente, sin la apertura de un proceso disciplinario”, comentó.

A juicio del especialista, a Alfaro Alvarado debió aplicársele una medida cautelar previa para que sea separado del cargo, con el objetivo de que su puesto sea asumido por el segundo o tercer teniente general en la línea de mando.

“Al separarlo deja de tener mando y comando, ya no tiene disposición de orden. En ese momento [debía] asumir el dos y tres, que son los llamados por ley. Si tienen algún cuestionamiento, tendrá que aplicarse la ley de régimen disciplinario. Pero no podemos romper la institucionalidad respecto al nombramiento de oficiales que no se encuentren dentro del escalafón para asumir los cargos”, señaló.