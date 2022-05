Un hombre abusó sexualmente de dos hermanas 11 y 13 años, y les contagió el VIH [VIDEO]

Una de las menores fue llevada al Hospital Loayza para ser sometida a los exámenes de ley. | Fuente: RPP

Un hombre, identificado como Juan Carlos Saavedra Jaimes, de 49 años, fue detenido, acusado de abusar sexualmente de dos hermanitas, de 11 y 13 años, en su vivienda de la zona de Pachacútec, en el distrito chalaco de Ventanilla.

El sujeto ya fue detenido y el Poder Judicial le ha dictado nueve meses de prisión preventiva. Actualmente, se encuentra a la espera de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determine el penal en el que será recluido.

En diálogo con RPP Noticias, el abogado penalista Mario Javier Arribas consideró que el sujeto debe ser condenado a cadena perpetua, dada la gravedad del delito cometido.

“El agresor está con nueve meses de prisión preventiva a cargo del INPE. Esperamos que hagan rápido las diligencias correspondientes para que tenga una pena ejemplar de cadena perpetua, como corresponde”, manifestó.

Les contagió el VIH

Los exámenes de laboratorio practicados a las víctimas arrojaron que los dos hermanas fueron contagiadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) por el agresor sexual, que es portador.

Cabe mencionar que, según familiares de las menores, los abusos sexuales fueron denunciados con anterioridad por la madre de ambas, pero la acusación no fue tomada en cuenta por la Policía Nacional debido a que la mujer tiene problemas de lenguaje.

“La ley prevé que cualquier policía tiene que tomar la denuncia. Por un tema que la señora no tenía facilidad de palabra, tema de lenguaje, no le han tomado la denuncia. El policía comete delito por acción y por omisión, que eso sería. Por el retardo de las autoridades, no estaríamos en ese problema ahora”, comentó el abogado Mario Javier Arribas.

Las menores han quedado bajo la custodia de su tía. Al cierre de esta nota, una de las menores agredidas se encontraba en el Hospital Loayza siendo sometida a diversos exámenes.



