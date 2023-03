Un delincuente observa las cámaras de segurida al ingresar al local y lo voltea para que no registre su rostro. | Fuente: RPP

Un grupo de delincuentes robaron equipos valorizados en 12 mil soles de una casa de apuestas ubicada en el primer piso de una vivienda, en el distrito de Villa El Salvador.

La víctima, identificada como José Miguel, denuncia que al promediar las 2 de la mañana del martes los deconocidos ingresaron a su local y en menos de media hora retiraron televisores, un equipo para emitir en simultáneo eventos deportivos y dinero en efectivo que se encontraba en la caja.



Una cámara de seguridad ubicada en el exterior de la casa de apuestas registró a dos personas en la puerta del local realizando algunas maniobras y minutos después se retiran para luego regresar con al menos cinco personas más.



Uno de ellos logra ingresar al local deslizándose por debajo de la puerta de metal para robar los equipos. Su accionar es captado por otra cámara de seguridad al interior del inmueble. Sin embargo, el delincuente observa el equipo y lo voltea para que no graben sus rostros.

Inversión de 35 mil soles

"Lograron burlar las cámaras, las voltearon y las desconectaron. Me he prestado casi 35 mil soles del banco para invertir en este negocio. Recién estaba dando frutos, aperturé en julio del 2022. Pues vamos a ver cómo avanza la policía aquí en esta depedencia de Villa El Salvador. Creo todavía en mi autoridad, ojalá no me defraude", dijo el agraviado.

Los delincuentes se llevaron los equipos en dos vehículos particulares. El agraviado detalla que el préstamo de 35 soles para invertir en su negocio que debe pagarlo por los próximos tres años.



