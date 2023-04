“Viven amenazándome”: empresario es víctima de extorsión y cobro de cupos en Villa El Salvador

La víctima denunció que los delincuentes le envían videos de granadas y armas de fuego para tratar de amedrentarlo. | Fuente: RPP

Un empresario dedicado a la venta de melamina denunció ser víctima de amenazas de muerte por un grupo de extorsionadores en Villa El Salvador (VES). Según reportó a RPP Noticias, los delincuentes le exigen dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares.

El denunciante, quien prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad, reveló que las amenazas contra su integridad física y la de sus familiares iniciaron el pasado 10 de abril. A través de mensajes y audios de WhatsApp, el empresario viene siendo amedrentado. De acuerdo con sus declaraciones, los delincuentes le envían fotos de sus parientes e -incluso- imágenes de armas de fuego y granadas.

“Viven amenazándome a mí y a mi padre. Me envían por teléfono y mediante llamadas audios y fotos. Me han enviado fotos de todos los miembros de mi familia. Cada vez son más fuertes, me dicen que van a matar a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Me envían videos con granadas, revólveres y armas de fuego”, denunció el empresario a RPP Noticias.





Los delincuentes le enviaron al denunciante un video en el que se ve una granada. | Fuente: RPP

Víctima de extorsión pide garantías para su vida y la de sus familiares

Las investigaciones se están llevando a cabo en la dependencia de la jurisdicción de Villa El Salvador. Los parientes del empresario se encuentran mortificados y tienen miedo de que los delincuentes atenten contra sus vidas.

Los malhechores se han identificado a sí mismos como miembros de una organización criminal que controla la zona sur de Lima. Por ello, el empresario víctima de los extorsionadores le ha solicitado a la Policía Nacional garantías para su integridad y ayuda para descubrir la identidad de los delincuentes y capturarlos.

Sicariato aumenta en Perú aumenta en 2023

Según datos de la Policía Nacional, los casos de sicariato han aumentado cerca de un 50 % este 2023. Solo en enero y febrero de este año se han reportado 44 denuncias por este crimen, casi duplicando los 23 casos que se registraron en 2022.

Los distritos que han reportado más casos de sicariato en Lima son: San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Carabayllo y Puente Piedra.