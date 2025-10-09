Dos presuntos atacantes y 27 casquillos de bala: lo que van arrojando las diligencias tras ataque en concierto de Agua Marina

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, dio detalles de las primeras pericias tras el ataque ocurrido en el Círculo Militar sede Tarapacá de Chorrillos.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El general Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, comentó que continúan las investigaciones tras el ataque armado que ocurrió durante la presentación de cumbia Agua Marina en el Círculo Militar sede Tarapacá de Chorrillos, el cual dejó a cuatro de sus integrantes heridos.

Al respecto, el general Monroy comentó que, de momento, las diligencias preliminares hacen presumir la participación de dos personas en una moto lineal. Agregó que, según los peritos de Criminalística, estos delincuentes habrían disparado en movimiento y que se habrían encontrado 27 casquillos de bala (pistola de 9 milímetros Parabellum) en el lugar del ataque.

"Van a cotejar en el transcurso de las horas si es que corresponde a una sola pistola o a más, toda vez que en las diligencias prelimares hemos podido determinar la participación de dos sujetos en una moto lineal y de acuerdo a la experiencia me indican que han disparado no en movimiento, sino estacionados", comentó.

"El objetivo era atentar contra las personas que estaban en el escenario, no le podría precisar (si era contra Agua Marina) porque tengo entendido que son varias orquestas. En el momento (del ataque) se estaba presentando Agua Marina, pero estamos en diligencias preliminares. Tenemos información de 4 heridos", agregó.

El jefe de la Región Policial Lima también informó a la prensa que se ha intervenido al promotor y organizador de este espectáculo para que colaboren en las investigaciones. Según precisó, esto se debe a que se pudo conocer que estas personas no tenían la autorización para realizar un espectáculo público ni las garantías (evaluación de riesgo) para un evento de esta magnitud.

"Obviamente con permiso o sin permiso tenemos que brindarle la seguridad, pero corresponde también focalizarlo (...) Para poder realizar un patrullaje directo con presencia policial obedece a un plan de operaciones. No se ha dado ese plan de operaciones porque no se nos ha comunicado formalmente, ni por la empresa que ha desarrollado el evento (...) El patrullaje se da, acá tengo entendido que han pedido organización para un evento privado", precisó.

Finalmente, el general Felipe Monroy comentó a RPP