Breña: encuentran el cuerpo sin vida de una persona dentro de la maletera de un vehículo que llevaba varios días estacionado

Tras acudir al lugar alertados por los vecinos, los policías rastrearon la placa del auto y ubicaron la vivienda del dueño a pocas cuadras. La pareja de esta persona fue quien abrió las puertas del vehículo.

Macabro hallazgo. Una noticia lamentable llegó tras la alerta de un grupo de vecinos ubicados en la cuadra 9 del jirón Huaraz, en el distrito limeño de Breña, quienes percibieron un olor fuerte desde la parte trasera de un vehículo de color gris de placa B4F133, el cual ellos mencionan que lleva varios días estacionado en este punto.

Tras este fuerte olor los vecinos decidieron llamar a las autoridades para que acudan al lugar y puedan verificar lo que estaba sucediendo.

Al llegar, la Policía de Breña verificó el olor fuerte y se percataron que la placa del vehículo pertenecería al dueño, el señor Alexander Valverde Lainez, que vivía a unas cuadras del lugar.

Tras esto se acercaron a la vivienda, de donde salió su pareja. La mujer tuvo que acudir con los agentes hasta el lugar, y al abrir todas las puertas del automóvil color gris, en la parte de la maletera se encontró un cuerpo sin vida.

La Policía optó por cercar con listones amarillos la zona mientras las investigaciones siguen en curso. Cabe precisar que cerca a la zona se encuentra un edificio, cuyas cámaras de seguridad podrían ayudar a recopilar la información.

