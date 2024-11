Crimen en Carabayllo: un hombre fue asesinado dentro de su automóvil a plena luz del día [VIDEO]

Según testigos consultados por RPP, el conductor fue interceptado por sujetos armados, que le dispararon a sangre fría. Los vecinos se mostraron consternados, ya que el crimen ocurre en pleno estado de emergencia.

Un taxista fue asesinado dentro de su automóvil, en la avenida Trapiche, en el límite de la primera y segunda etapa del sector Santo Domingo, en el distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

Según testigos consultados por RPP, el conductor fue interceptado por sujetos armados cuando intentaba ingresar a una zona enrejada. Cuando el hombre detuvo su marcha, aparecieron los sicarios y le dispararon a matar.

Los atacantes huyeron raudamente, dejando a la víctima en medio de un charco de sangre.

Al cierre de esta nota, se desconocía la identidad del conductor asesinado.



Vecinos consternados

Los vecinos se mostraron consternados, ya que el crimen ocurre en pleno estado de emergencia decretado por el Gobierno para, paradójicamente, hacer frente a los altos índices delictivos.

“Tienen que preocuparse por salir a patrullar, pero no sé qué decir. No solo es Carabayllo es todo (Lima). Que haya más seguridad, que la Policía salga a patrullar, sino que salga a patrullar el Ejército. Pero que salga a patrullar, no para que se pare. Y si tiene que aplicar bala, que la aplique”, manifestó una mujer, visiblemente afectada por lo ocurrido.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos. En las cercanías, hay varios negocios con cámaras de seguridad, cuyas imágenes serán determinantes para poder identificar a los asaltantes.