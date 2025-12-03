Conductor de la Línea 20 es asesinado por dos delincuentes armados en Chorrillos [VIDEO]

Dos personas que iban a bordo de una moto dispararon contra el chofer, quien perdió la vida por la gravedad de sus heridas.

Un conductor de la empresa de transportes Etcimosa, más conocida como la Línea 20, murió tras ser baleado por dos sujetos que a bordo de una motocicleta interceptaron su unidad y le dispararon mientras circulaba por la avenida La Chira, en la zona de Nueva Celendonia, distrito de Chorrillos.

Andrés Caira Caica, de 43 años, es el nombre del chofer que falleció al llegar al hospital debido a la gravedad de sus heridas. Vecinos de la zona fueron quienes llevaron a la víctima hasta el centro médico para ser atendido, pero los médicos no pudieron salvarle la vida y solo certificaron su deceso. Asimismo, una pasajera que estaba en el bus resultó herida por los disparos.

La Policía Nacional confirmó que esta empresa de transportes es víctima de amenazas por parte de extorsionadores. El conductor trabajaba años en esta compañía y era padre de familia.

El Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público informó que 56 conductores fueron asesinados en Lima y Callao en lo que va del 2025.