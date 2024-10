Continúan los homicidios en Lima: un joven fue asesinado a balazos en Chorrillos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Policiales Chorrillos: un joven fue asesinado a balazos

Los vecinos aseguraron que la víctima no es conocida del barrio. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Un nuevo crimen tiñe de sangre las calles de Lima. En esta oportunidad, un joven de aproximadamente 25 años fue asesinado a balazos en la avenida Cordillera Blanca, en el asentamiento humano Las Delicias, en el distrito de Chorrillos.

Según vecinos, la víctima llegó al lugar a bordo de un vehículo, tras lo cual fue interceptada por un hombre que le propinó alrededor de diez balazos. Su muerte fue instantánea.

“Hace meses hubo lo mismo, también mataron a una persona. No es la primera vez y ahorita esto. Parece que ha sido ajuste de cuentas. Escuchamos como ocho diez disparos”, comentó una mujer a RPP.

Imágenes de las cámaras de seguridad de la zona captaron un mototaxi desplazándose a gran velocidad segundos después de perpetrado el crimen. Se cree que el asesino utilizó este vehículo para escapar.



RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

En investigación

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen, para facilitar el trabajo de los peritos.

Fuentes policiales indicaron que el joven no portaba documentación, por lo que aún no ha sido identificado. Sin embargo, los vecinos refieren que no es conocido en el barrio.

La principal hipótesis que maneja la Policía Nacional es que este crimen se trate de un posible ajuste de cuentas. No obstante, todo aún se mantiene en el ámbito de la especulación.

Los vecinos exigieron a las autoridades de Chorrillos y a la Policía Nacional más patrullaje e iluminación. Ellos aseguraron que anteriormente han abandonado cadáveres cerca de esa zona, por lo que se sienten inseguros.