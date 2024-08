Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Comas: vecinos realizaron plantón exigiendo captura de bodeguero acusado de violar a una niña

Los vecinos realizaron pintas en el frontis del negocio del acusado. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Vecinos del asentamiento humano Año Nuevo, en Comas, realizaron un plantón exigiendo la captura de un bodeguero, acusado de presuntamente haber violado a una niña de 9 años.

Los familiares de la menor aseguraron a RPP que el hombre -identificado como ‘Pepe’- reconoció el delito, por lo que exigieron a las autoridades su captura, para que sea procesado.

“Ella venía con una bolsa llena de caramelos y le dije ‘¿quién te ha regalado eso?’ y me dijo ‘El Pepe’. Cuando llegamos a la casa, le comencé a preguntar y la bebé me comenzó a decir que (el bodeguero) me ha besado, me ha tocado”, dijo el hermano de la menor.

“Ese mismo día yo lo encaré y me dijo ‘Eso nomás le he hecho’. Su esposa y su hija han escuchado lo que él mismo ha hecho. Él ha aceptado”, agregó.



Los vecinos exigieron la captura del bodeguero. | Fuente: RPP / Deysi Portuguez

Pedido de justicia

Familiares y vecinos exigieron a las autoridades capturar al bodeguero y procesarlo por el delito del que es acusado.

De hecho, ellos aseguraron que el sujeto habría hecho tocamientos a otras menores de la zona.

Durante el plantón, los manifestantes realizaron pintas en el negocio del acusado, cuyo paradero se desconoce.